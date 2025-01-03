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«Милан» прервал серию «Юве» без поражений. Туринцы не проигрывали 14 матчей до полуфинала Суперкубка Италии

«Милан» прервал серию «Юве» без поражений. Туринцы не проигрывали 14 матчей до полуфинала Суперкубка Италии

Сегодня туринцы уступили «Милану» (1:2) в полуфинале Суперкубка Италии. До этого последний раз команда Тиаго Мотты проигрывала 22 октября – «Штутгарту» (0:1) в матче Лиги чемпионов.

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