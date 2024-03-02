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Военное обозрение

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Экспедиция к предкам. Жизнь древних египтян: сначала труд, потом веселье

Экспедиция к предкам. Жизнь древних египтян: сначала труд, потом веселье

Египтяне любили и умели развлекаться, а знаем мы об этом из фресок на стенах их гробниц, то есть они с собой в потусторонний мир старались брать все то, что доставляло им удовольствие при жизни, причем по максимуму!.

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