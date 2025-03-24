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Композитор Евгения Копысова скончалась в Удмуртии

Композитор Евгения Копысова скончалась в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске скончалась Евгения Копысова — заслуженный деятель искусств Удмуртии, лауреат Государственной премии УР, заведующая музыкальной частью Театра кукол, педагог и композитор, член Союза композиторов России.

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