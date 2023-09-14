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Куличенко об участии россиян в Олимпиаде-2024: «Давайте по чесноку – не федерациям решать. Спортсмены сами должны определять»

Куличенко выступает в прыжках в высоту, в 2021-м она перешла из России в сборную Кипра. – Если говорить про Россию – у нас сейчас главный вопрос, ехать или нет на Олимпиаду.

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