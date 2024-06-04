Север Столицы
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Север Столицы

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В Новодевичьем монастыре археологи нашли древние надгробия

На территории Новодевичьего монастыря учёные обнаружили следы старинного некрополя. Во время реставрации и благо устройства территории специалисты Института археологии РАН нашли древние надгробные плиты, относящиеся к XVIXVIII векам.

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