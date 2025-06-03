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Мотострелки уничтожили "Молниями" бронемашину Bradley в ДНР

Мотострелки уничтожили "Молниями" бронемашину Bradley в ДНР

Минобороны РФ Расчеты БПЛА горного мотострелкового соединения группировки "Центр" уничтожили бронированную машину пехоты Bradley американского производства на красноармейском направлении специальной военной операции.

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