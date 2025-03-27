Франция и Британия не могут уговорить Европу отправить войска на Украину

Великобритания и Франция не смогли убедить другие европейские страны отправить войска на Украину. Кроме того, они столкнулись с отказом со стороны США поддержать их план, написали в издании Wall Street Journal.
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