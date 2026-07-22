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ФСБ РФ: читинца задержали за призывы к расправам над сотрудниками Роскомнадзора

ФСБ РФ: читинца задержали за призывы к расправам над сотрудниками Роскомнадзора

Жителя Читы задержали за призывы к восстанию и расправе над сотрудниками Роскомнадзора. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ по Забайкальскому краю.

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