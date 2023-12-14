Военнослужащие ВТА приняли участие в торжественной церемонии принятия школьников и кадетов в юнармейцы

Также на площадке форума военнослужащими Тверского соединения ВТА была организованна выставка парашютно-десантных средств, аварийных радиосредств, средств визуальной сигнализации, а также спасательных плавательных средств.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии