МВД возбудило дело о хищениях в Центре подготовки космонавтов

Следствие выяснило, что ЦРК оплатил работы более чем на миллион рублей, которые так и не были выполненыМВД возбудило уголовное дело в отношении неустановленных лиц по факту мошенничества в особо крупном размере в Центре подготовки космонавтов им.
Следствие выяснило, что ЦРК оплатил работы более чем на миллион рублей, которые так и не были выполненыМВД возбудило уголовное дело в отношении неустановленных лиц по факту мошенничества в особо крупном размере в Центре подготовки космонавтов им.
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