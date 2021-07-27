Daily Storm

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МВД возбудило дело о хищениях в Центре подготовки космонавтов

МВД возбудило дело о хищениях в Центре подготовки космонавтов

Следствие выяснило, что ЦРК оплатил работы более чем на миллион рублей, которые так и не были выполненыМВД возбудило уголовное дело в отношении неустановленных лиц по факту мошенничества в особо крупном размере в Центре подготовки космонавтов им.

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