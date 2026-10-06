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Президент Болгарии Йотова созвала заседание КСНБ из-за атак дронов в Чёрном море

Президент Болгарии Илияна Йотова созвала экстренное совещание консультативного совета национальной безопасности (КСНБ) из-за атак дронов на суда в Чёрном море.

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