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Байден пригрозил России санкциями в случае «вторжения» на Украине

Байден пригрозил России санкциями в случае «вторжения» на Украине

США получили сообщения, что отдельные части российской армии начали уходить от российских границ. Но официального подтверждения этих данных американские аналитики пока не получили, а значит, риски российского «вторжения» на Украину сохраняются.

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