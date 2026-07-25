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Пронедра

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Анализ костей майя из малых сёл раскрыл их зависимость от кукурузы

Анализ костей майя из малых сёл раскрыл их зависимость от кукурузы

Что ели древние майя — это вопрос, который занимает антропологов не одно десятилетие. Большинство исследований сосредоточены на крупных церемониальных центрах с богатыми погребениями — элитных дворцах Тикаля, Копана, Паленке.

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