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Ученые раскрыли тайну появления карельской березы

Ученые раскрыли тайну появления карельской березы

Ученые Сколтеха вместе с сотрудниками Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета и Института леса Карельского научного центра РАН выяснили, что уникальные свойства карельской березы образуются из-за генетической мутации.

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