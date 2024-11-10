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Царьград

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Журналист Боуз расшифровал слова премьера Словакии о шоке Зеленского

Журналист Боуз расшифровал слова премьера Словакии о шоке Зеленского

Слова Фицо о реакции Зеленского говорят о прозрении Европы, уверен БоузВладимир Зеленский был в шоке, узнав о победе Дональда Трампа на выборах США.

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