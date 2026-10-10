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Спортсменка отказалась выступать за Украину и выиграла историческое "золото" для новой Родины

Спортсменка отказалась выступать за Украину и выиграла историческое "золото" для новой Родины

Родившаяся на Украине дзюдоистка Елизавета Литвиненко стала чемпионом мира в весовой категории до 78 кг, и принесла сборной ОАЭ первую золотую медаль в истории чемпионатов мира по дзюдо .

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