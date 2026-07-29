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Ответ Тегерана: пойдет ли иранская армия на украинский фронт после атаки в Каспийском море

Ответ Тегерана: пойдет ли иранская армия на украинский фронт после атаки в Каспийском море

Атака украинского беспилотника на иранское судно в Каспийском море вызвала жесткую реакцию Тегерана. После официальных предупреждений со стороны Ирана эксперты заговорили о возможном вступлении республики в конфликт на стороне России.

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