Ответ Тегерана: пойдет ли иранская армия на украинский фронт после атаки в Каспийском море

Атака украинского беспилотника на иранское судно в Каспийском море вызвала жесткую реакцию Тегерана. После официальных предупреждений со стороны Ирана эксперты заговорили о возможном вступлении республики в конфликт на стороне России.
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