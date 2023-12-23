Депутаты предложили возвращать покупателям отечественных автомобилей часть денег

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором предлагает дать возможность россиянам получать налоговый вычет после покупки нового отечественного автомобиля.
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