Болгария: Предполагаемая атака российского беспилотника была нацелена на два корабля примерно в 18 морских милях (33 км) от побережья Бялы, провинция Варна, в Черном море, в результате чего одно из судов потонуло примерно в 17 морских милях (31 км) от побережья Крапца, область Добрич, рано утром.