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Болгария: Предполагаемая атака российского беспилотника была нацелена на два корабля примерно в 18...

Болгария: Предполагаемая атака российского беспилотника была нацелена на два корабля примерно в 18 морских милях (33 км) от побережья Бялы, провинция Варна, в Черном море, в результате чего одно из судов потонуло примерно в 17 морских милях (31 км) от побережья Крапца, область Добрич, рано утром.

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