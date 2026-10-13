Болгария: Предполагаемая атака российского беспилотника была нацелена на два корабля примерно в 18 морских милях (33 км) от побережья Бялы, провинция Варна, в Черном море, в результате чего одно из судов потонуло примерно в 17 морских милях (31 км) от побережья Крапца, область Добрич, рано утром.
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