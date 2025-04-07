Появились подробности убийства ребенка дедом в Москве

В Москве 45-летнему мужчине, который был задержан по подозрению в убийстве своего внука, предъявлено обвинение по статье «убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».
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