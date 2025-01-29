Суд в США приостановил решение Трампа по программам финансовой помощи

Суд в США приостановил до 3 февраля решение Трампа по финансовой помощи Суд округа Колумбия приостановил до 3 февраля решение администрации президента США Дональда Трампа заморозить федеральные гранты и займы, а также другие программы финансовой помощи.
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