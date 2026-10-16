Суд в Балашихе арестовал на два месяца 40-летнего Вячеслава, обвиняемого в том, что 13 октября он выплеснул кипяток на бывшую жену Анастасию в квартире на улице Яганова.
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