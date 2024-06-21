Diablo IV показала крупнейший среди всех игр Microsoft запуск в Xbox Game Pass Глава Xbox Studios ...

Diablo IV показала крупнейший среди всех игр Microsoft запуск в Xbox Game PassГлава Xbox Studios Мэтт Бути дал обширное интервью подкасту Strictly Business, в котором заявил, что Diablo IV стала крупнейшим запуском в Xbox Game Pass за всю историю.
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