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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Diablo IV показала крупнейший среди всех игр Microsoft запуск в Xbox Game Pass Глава Xbox Studios ...

Diablo IV показала крупнейший среди всех игр Microsoft запуск в Xbox Game Pass Глава Xbox Studios ...

Diablo IV показала крупнейший среди всех игр Microsoft запуск в Xbox Game PassГлава Xbox Studios Мэтт Бути дал обширное интервью подкасту Strictly Business, в котором заявил, что Diablo IV стала крупнейшим запуском в Xbox Game Pass за всю историю.

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