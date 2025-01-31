Вершинин и Нагари обсудили мир в Газе и реформы в Сирии и Ливии

Замглавы МИД России Сергей Вершинин встретился с послом Египта Назихом Нагари в Москве. Обсудили прекращение огня в секторе Газа, ситуацию в Сирии и Ливии, акцентировав важность инклюзивного политического процесса и поддержания мира.