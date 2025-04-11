Дружбанародие в деле

Мигрантские сводки Банда мигрантов из Сибири 7 лет похищала девочек и превращала их в ночных бабочек Фото: СК по Красноярскому краю Своими жертвами сутенеры делали одиноких сибирячек, а также девушек из неблагополучных семей.