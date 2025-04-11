Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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  • Игорь Максаков
    ....,предварительные слушания назначены на 30 апреля......, за это время всё почистят и останется ущерба на три рубля...Сколько веревочке...
  • Serg
    alik3456 Джексон Идиотизм дальше некуда... Так вот, это действительно так. Россия вступила в МОМ, по договоренности с..."А можно нам такж...
  • Serg
    Почему же сразу "драконовские законы"??? Глядя на наш мигрантский беспредел, законы Индии вполне себе адекватны и отв..."А можно нам такж...

Дружбанародие в деле

Дружбанародие в деле

Мигрантские сводки Банда мигрантов из Сибири 7 лет похищала девочек и превращала их в ночных бабочек Фото: СК по Красноярскому краю Своими жертвами сутенеры делали одиноких сибирячек, а также девушек из неблагополучных семей.

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