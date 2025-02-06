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DeepSeek ограничивает доступ к своей модели ИИ

DeepSeek ограничивает доступ к своей модели ИИ

Китайский стартап DeepSeek, чья модель искусственного интеллекта совсем недавно взбудоражила мировые рынки, заявил, что ограничит доступ к своему интерфейсу из-за нехватки серверных мощностей на фоне высокого спроса, передает Bloomberg.

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