В Глазове после капремонта открылась гимназия №8

Глазов. Удмуртия. Глазовская гимназия №8 открылась после капремонта. Как сообщил в соцсетях глава города Сергей Коновалов, новый облик и наполнение школе подарила федеральная программа капремонта «Модернизация школьных систем образования».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии