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В Глазове после капремонта открылась гимназия №8

В Глазове после капремонта открылась гимназия №8

Глазов. Удмуртия. Глазовская гимназия №8 открылась после капремонта. Как сообщил в соцсетях глава города Сергей Коновалов, новый облик и наполнение школе подарила федеральная программа капремонта «Модернизация школьных систем образования».

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