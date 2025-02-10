Ричард Брэнсон не полетит на воздушном шаре в стратосферу: стартап Space Perspective оказался на грани закрытия

Рендер полета стратосферного шара с капсулой «Нептун» / © Space Perspective В электронном письме от 5 февраля 2025 года, отправленном всем заинтересованным сторонам, временный генеральный директор компании Майкл Сэвидж признал неспособность Space Perspective обеспечить финансирование и покрыть убытки.