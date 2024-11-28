Марочко: российские военные не дали ВСУ направить подкрепление в Торское

Военнослужащие Российской Федерации с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) предотвратили переброску подкрепления ВСУ к подразделениям, находящимся в населённом пункте Торское Донецкой Народной Республики.
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