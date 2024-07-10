Москвичи предложат идеи для развития музеев, парков и театров — Собянин

Москвичи смогут предложить свои идеи для развития культурного досуга Платформа “Город идей” совместно с Департаментом культуры Москвы запустили новый проект под названием “Город обсуждает стандарты культурного досуга” в формате медиаплатформы.
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