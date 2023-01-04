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“Рисковали собой, вытаскивая солдат”: Пушилин о героизме российских военных, попавших под удар ВСУ в Макеевке

“Рисковали собой, вытаскивая солдат”: Пушилин о героизме российских военных, попавших под удар ВСУ в Макеевке

Исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин выступил с заявлением по поводу разрушительной атаки, предпринятой противником в новогоднюю ночь против пункта временной дислокации российской воинской части в Макеевке.

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