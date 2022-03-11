Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Павел К
    Видимо, перед смертью решил в экономике пошвыряться.Зеленский объявил...
  • Евгений Натесов
    На хрена засорять сень такими, ни кому не нужными новостями. А самое интересное новость о пиндосе как главная и припи...Скончался америка...
  • Ниссан
    Уберите эту мерзкую рожу.Рогозин допустил ...

Депутат Леонов: отмена масочного режима в России начнется с магазинов

Депутат Леонов: отмена масочного режима в России начнется с магазинов

Отмена масочного режима на территории России начнется с торговых центров и магазинов. Об этом рассказал депутат Государственной думы, заместитель председателя комитета по охране здоровья, кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Сергей Леонов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх