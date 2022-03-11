Депутат Леонов: отмена масочного режима в России начнется с магазинов

Отмена масочного режима на территории России начнется с торговых центров и магазинов. Об этом рассказал депутат Государственной думы, заместитель председателя комитета по охране здоровья, кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Сергей Леонов.
Отмена масочного режима на территории России начнется с торговых центров и магазинов. Об этом рассказал депутат Государственной думы, заместитель председателя комитета по охране здоровья, кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Сергей Леонов.
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