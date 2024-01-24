Врачи предупредили о возможности одновременного заражения гриппом и ОРВИ

Суперинфекции могут быть крайне опасными для организма и привести к серьёзным последствиям.В России врачи всё чаще стали выявлять случаи одновременного заболевания пациентов несколькими простудными заболеваниями, например, гриппом и ОРВИ.
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