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Тайная доктрина

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Группа крови на рукаве. Расовые предрассудки и жестокая медицинская правда

Группа крови на рукаве. Расовые предрассудки и жестокая медицинская правда

Группа крови на рукаве. Расовые предрассудки и жестокая медицинская правда Как учили? Основы медицины для сотрудников силовых структур сегодня актуальны как никогда.

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Юрий Ильинов
«Бунт россиян». В Ирландии назвали пять потерпевших крах мифов о России Боуз: западные СМИ распространяют недостоверную информацию о России Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х опроверг пять мифов о России, которые создали западные СМИ и пропагандировали их с целью нагнетания международной обстановки. «Машина дезинформации на миллиард долларов, называемая основными западными СМИ, глубоко пронизана контролирующей ее западной разведкой, и она пропагандирует вам эту ложь и мифы», отметил журналист. Боуз указал, что Вооруженные силы РФ, которые, согласно западным прогнозам, уже должны были «развалиться», однако в действительности лишь растут, продвигаясь и побеждая на линии боевого соприкосновения на территории Украины, а «разорванная в клочья» экономика России демонстрирует рост, превосходя другие развитые мировые экономики. Кроме того, введенные Западом антироссийские санкции «провалились с блеском», а «бунт россиян», на который рассчитывали западные страны, так и не произошел, вместо этого на президентских выборах в марте российский лидер Владимир Путин получил свыше 80% голосов, подчеркнул Боуз. Западная пропаганда не прекратит распространять ложь, и при дальнейшем выявлении неудач на Украине ее масштабы «станут только хуже», подытожил ирландский журналист.
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