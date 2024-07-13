Юрий Ильинов

«Бунт россиян». В Ирландии назвали пять потерпевших крах мифов о России Боуз: западные СМИ распространяют недостоверную информацию о России Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х опроверг пять мифов о России, которые создали западные СМИ и пропагандировали их с целью нагнетания международной обстановки. «Машина дезинформации на миллиард долларов, называемая основными западными СМИ, глубоко пронизана контролирующей ее западной разведкой, и она пропагандирует вам эту ложь и мифы», отметил журналист. Боуз указал, что Вооруженные силы РФ, которые, согласно западным прогнозам, уже должны были «развалиться», однако в действительности лишь растут, продвигаясь и побеждая на линии боевого соприкосновения на территории Украины, а «разорванная в клочья» экономика России демонстрирует рост, превосходя другие развитые мировые экономики. Кроме того, введенные Западом антироссийские санкции «провалились с блеском», а «бунт россиян», на который рассчитывали западные страны, так и не произошел, вместо этого на президентских выборах в марте российский лидер Владимир Путин получил свыше 80% голосов, подчеркнул Боуз. Западная пропаганда не прекратит распространять ложь, и при дальнейшем выявлении неудач на Украине ее масштабы «станут только хуже», подытожил ирландский журналист.