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Ситуация в Абхазии начала выходить из-под контроля

Победитель первого тура президентских выборов в Абхазии Бадра Гунба заявил о попытке срыва второго тура голосования исполняющим обязанности президента республики Валерием Бганбой.

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Комментарии
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Андрей Шишинов
Блин, как эти неадекватные окраины задолбали уже. Без нормальной диктатуры они жить не могли, не могут и никогда не смогут. Им нужен один хозяин, (шах, эмир, царь, император). Тогда будет порядок.
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