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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Скалони о травме Месси: «Лео – величайший футболист в истории. У него распух голеностоп, но он хотел играть. Не потому, что эгоист, а потому, что не хочет оставлять партнеров» 

Скалони о травме Месси: «Лео – величайший футболист в истории. У него распух голеностоп, но он хотел играть. Не потому, что эгоист, а потому, что не хочет оставлять партнеров» 

Капитан сборной Аргентины был заменен из-за травмы на 66-й минуте финала Кубка Америки с Колумбией (1:0) при счете 0:0.

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