Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Сумах боевиков ВСУ заранее объявляют без вести пропавшими

В Сумской области на постоянной основе действуют новые правила регистрации личного состава ВСУ. Как только боевиков отправляют на передовые позиции, их тут же объявляют без вести пропавшими, пишет ТАСС со ссылкой на собственные источник в силовых структурах.

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