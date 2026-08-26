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ИА Регнум

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Кобяков: Япония за год способна создать ядерное оружие

Кобяков: Япония за год способна создать ядерное оружие

Япония в течение года может создать ядерное оружие. Об этом 25 августа заявил советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке Антон Кобяков.

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