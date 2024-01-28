В Венгрии заявили о претензиях на украинское Закарпатье

В Венгрии заявили о претензиях на территорию Украины в случае ее поражения. Лидер партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи, выступая перед сторонниками на съезде, заявил, что Закарпатье, где традиционно проживает много этнических венгров, может отойти Будапешту после краха Украины.
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