Эффект плацебо: сила веры и самовнушения

Как это работает? Секрет эффекта плацебо кроется в сложной взаимосвязи между разумом и телом. Когда человек верит в эффективность препарата, его мозг начинает вырабатывать эндорфины, гормоны, которые обладают обезболивающим и успокаивающим действием.