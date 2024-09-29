Эффект плацебо: сила веры и самовнушения

Как это работает? Секрет эффекта плацебо кроется в сложной взаимосвязи между разумом и телом. Когда человек верит в эффективность препарата, его мозг начинает вырабатывать эндорфины, гормоны, которые обладают обезболивающим и успокаивающим действием.
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