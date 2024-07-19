Фитотерапевт Степенский: защититься от комаров помогут эфирные масла и растения

Некоторые растения отпугивают насекомых, выделяя эфирные масла. Это можно использовать для защиты от комаров, если под рукой не оказалось фумигатора, рассказал в интервью радио Sputnik врач-фитотерапевт, кандидат медицинских наук Андрей Степенский.
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