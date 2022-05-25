Канны-2022: Белла Хадид, Диана Крюгер, Кара Делевинь на премьере фильма "Невиновный"

24 мая в Каннах прошла премьера фильма Луи Гарреля "Невиновный". На красной дорожке появились Белла Хадид, Кара Делевинь, Джейк Джилленхол вместе со своей возлюбленной Жанной Кадье, Софи Марсо, Диана Крюгер, Кристен Стюарт, Мадс Миккельсон и другие.