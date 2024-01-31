В ХМАО продают котят с шестью пальцами на лапах. Фото

Жительница Нижневартовска (ХМАО) выставила на продажу котят, у которых по шесть пальцев на лапах. Питомцы принадлежат к породе полидактильных мейн-кунов, которые отличаются массивными лапами с дополнительными пальцами.
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