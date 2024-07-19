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Упражнение «Умывание», как техника очищения от негатива людей и для хорошего настроения — вы просили я сделала

Упражнение «Умывание», как техника очищения от негатива людей и для хорошего настроения — вы просили я сделала

Упражнение «Умывание» — вот его то, вы можете делать везде, и полностью умывать лицо не обязательно — так давайте о нём поговорим подробнее Итак, упражнение «умывание» не несёт в себе каких-то трудностей, а главное здесь не нужно наклоняться, и при этом сделать его можно почти везде, где есть кран и вода — не обязательно при этом в прямом смысле умываться — есть разные варианты, чтобы очистить себя от чужого негатива, а также чуть-чуть поднять себе настроение.

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