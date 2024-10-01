Рейс Тель-Авив - Кишинев отменен 

Рейс Тель-Авив - Кишинев авиакомпании HiSky был отменен. Самолет должен был приземлиться в аэропорту Кишинева в 02:20 Израиль полностью закрыл свое воздушное пространство, свидетельствуют данные Flighradar24.
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