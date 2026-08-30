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С 1 сентября начнут действовать новые правила провоза багажа и животных в такси

С 1 сентября начнут действовать новые правила провоза багажа и животных в такси

Таксопаркам также разрешат устанавливать свои лимиты на количество и размеры ручной клади С 1 сентября 2026 года в России вступают в силу новые правила перевозки багажа и животных в общественном транспорте и такси.

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