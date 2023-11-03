Страна и люди
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Страна и люди

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Глава СК Бастрыкин не доволен работой управления СК в Самаре в отношении дел с участием мигрантов. Руководитель отстранён

Глава СК Бастрыкин не доволен работой управления СК в Самаре в отношении дел с участием мигрантов. Руководитель отстранён

Юрий Кот В СМИ сообщают, что глава СК России Александр Бастрыкин раскритиковал работу руководителя следственного управления СК РФ по Самарской области Марата Галиханова при расследовании уголовных дел, связанных с преступлениями мигрантов.

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Комментарии
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Авас Анекак
повесить всех черножопых
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1 д.
Валерий Константинов
Вешать нужно не &quot;черножопых&quot;, а тех представителей власти, кто помогает этим &quot;черножопым&quot;, прикрывает их, переводя стрелки на местных русских людей. А также тех представителей власти, чьи жопы, раздутые от &quot;черножопных&quot; денег уже не помещаются на своих стульях. Пора бы им поменять такие стулья на широкие нары. Может, начиная с Самары, что-то изменится. Очень надеюсь.
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1 д.
Н
Николай
НЕТ у нас диаспор - нет у нас и руководителей!!!
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