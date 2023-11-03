Глава СК Бастрыкин не доволен работой управления СК в Самаре в отношении дел с участием мигрантов. Руководитель отстранён

Юрий Кот В СМИ сообщают, что глава СК России Александр Бастрыкин раскритиковал работу руководителя следственного управления СК РФ по Самарской области Марата Галиханова при расследовании уголовных дел, связанных с преступлениями мигрантов.
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