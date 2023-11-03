Глава СК Бастрыкин не доволен работой управления СК в Самаре в отношении дел с участием мигрантов. Руководитель отстранён

Валерий Константинов

Вешать нужно не "черножопых", а тех представителей власти, кто помогает этим "черножопым", прикрывает их, переводя стрелки на местных русских людей. А также тех представителей власти, чьи жопы, раздутые от "черножопных" денег уже не помещаются на своих стульях. Пора бы им поменять такие стулья на широкие нары. Может, начиная с Самары, что-то изменится. Очень надеюсь.