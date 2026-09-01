Потеря ноги, рехаб, развод: блогер Сергей Кутовой о пережитых трудностях

В 2013 году Сергей Кутовой попал в страшную аварию. Блогер получил серьезные травмы и лишился ноги.В 2013 году Сергей Кутовой попал в страшную аварию.
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