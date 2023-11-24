SAM себе Франкенштейн. Пентагон делится с Украиной военными реликвиями Виталий Орлов Фото: Viktor Chernov/Global Look Press Рупор заокеанской демократии New York Times поделился новостью о создании специалистами оборонного ведомства США «чудовищных» средств противовоздушной обороны, которые предполагается до конца осени поставить на Украину.
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