Небо над Киевом защитят американскими самоделками

SAM себе Франкенштейн. Пентагон делится с Украиной военными реликвиями Виталий Орлов Фото: Viktor Chernov/Global Look Press Рупор заокеанской демократии New York Times поделился новостью о создании специалистами оборонного ведомства США «чудовищных» средств противовоздушной обороны, которые предполагается до конца осени поставить на Украину.