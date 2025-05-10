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«Это самая расистская реклама, которую я когда-либо видел». Джейлен Грин снялся в рекламном ролике сети ресторанов, специализирующейся на приготовлении куриных крылышек

«Реклама Wingstop – самая расистская из всех, что я видел. Я даже не могу описать ее, не звуча при этом как расист.

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